Звезда Терминатора Роберт Патрик показал, как российский танк уничтожают в Мариуполе

Роберт Патрик показал подписчикам войну в Украине / Фото: YouTube

Американский актер Роберт Патрик репостнул в сторис видео Азова, на котором видно, как военные разбивают танк оккупантов в центре Мариуполя.

Напомним, город находится в критической ситуации, враг каждый день сбрасывает на мирное население авиабомбы.

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Скриншот: instagram.com/stories/ripfighter

А вот и то самое видео, если вы еще его не смотрели:

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Напомним, что Роберт Патрик в 2018 году приезжал в Украину – он снимался в исторической ленте режиссера Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут". Патрик исполнил главную роль.

.Актер рассказывал, что ему очень нравятся Карпаты и украинская еда, публиковал фото с Синевира.

Недавно Арнольд Шварценеггер записал 9-минутное видео, в котором озвучил все ужасы, которые сейчас творятся в Украине по вине русских и попросил их закончить это безумие.

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