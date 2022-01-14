Звезда TikTok Вася Демчук после дуэта с Каменских забил на все

Вася Демчук представил клип на песню "Забиваю на все". / Фото: demchukmusic

После романтического дуэта с Настей Каменских Вася Демчук продолжил музыкальную карьеру и выпустил свою новую композицию "Забиваю на все".

Премьера песни состоялась 14 января на официальном YouTube-канали Демчука. Как утверждает сам артист, несмотря на название "Забиваю на все" в песне есть глубокий и сильный посыл.

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В треке "Забиваю на все", несмотря на название, посыл глубже, чем во всех моих предыдущих песнях, здесь задеты более глубокие темы, – делится артист, сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Вася Демчук поет о том, что уныние иногда может накрывать каждого человека. Но не смотря на разные невзгоды – нужно идти дальше и добиваться своей цели.

В сингле тиктокер призывает каждого не "оставлять свои мечты на Новый год". Также артист считает, что абсолютно все могут добиться желаемого, если будут работать над собой, не сдаваясь и не опуская рук.

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Вероятного, для самого Васи Демчука трек "Забиваю на все" – это прощание с прошлым и в то же время взгляд на светлое будущее.

Клип на релиз звезда TikTok снял в известных местах столицы Украины. Можно увидеть кадры, сделанные на катке на ВДНХ, на Парковом мосту через Днепр, на Почтовой и Контрактовой площадях и даже в столичной подземке!

Слушатели заценили трек молодого певца и отметили, что это – шедевр:

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Это шедевр.

Ты – мое открытие года. Не останавливайся, не теряй легкости и искренности.

Такой голос приятен.

Самое классное начало года.

Классная песня, а твой голос – просто вау.

Скриншот YouTube

Кратко об артисте

Васе Демчуку 19 лет. За свои молодые годы юноша участвовал в нескольких музыкальных ТВ-шоу. В частности, "Голос. Дети", "Голос страны" и "Поют все".

Васе Демчуку 19 лет. / Фото: demchukmusic

Известно, что исполнитель сам написал композицию Sorry, которую исполнял в роликах в TikTok. Впоследствии он спел этот трек вместе с NК. Благодаря этому музыкальному союзу, популярность автора стала еще больше.

Также в музыкальных чартах можно встретить и другие композиции певца – "Вспоминай", "Всю тебя", Baby Don&t Cry.

Также известно, что певец занимается и групповой деятельностью – он стал новым участником музыкального коллектива Cloudless.

Кстати, на этой неделе музыкальной новинкой порадовала и Адель. Смотрите в материале, провокационный клип звезды.