Звезда TikTok Вася Демчук после дуэта с Каменских забил на все

Вася Демчук представил клип на песню "Забиваю на все". / Фото: demchukmusic
После романтического дуэта с Настей Каменских Вася Демчук продолжил музыкальную карьеру и выпустил свою новую композицию "Забиваю на все".
Премьера песни состоялась 14 января на официальном YouTube-канали Демчука. Как утверждает сам артист, несмотря на название "Забиваю на все" в песне есть глубокий и сильный посыл.
В треке "Забиваю на все", несмотря на название, посыл глубже, чем во всех моих предыдущих песнях, здесь задеты более глубокие темы, – делится артист, сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".
Вася Демчук поет о том, что уныние иногда может накрывать каждого человека. Но не смотря на разные невзгоды – нужно идти дальше и добиваться своей цели.
В сингле тиктокер призывает каждого не "оставлять свои мечты на Новый год". Также артист считает, что абсолютно все могут добиться желаемого, если будут работать над собой, не сдаваясь и не опуская рук.
Вероятного, для самого Васи Демчука трек "Забиваю на все" – это прощание с прошлым и в то же время взгляд на светлое будущее.
Клип на релиз звезда TikTok снял в известных местах столицы Украины. Можно увидеть кадры, сделанные на катке на ВДНХ, на Парковом мосту через Днепр, на Почтовой и Контрактовой площадях и даже в столичной подземке!
Слушатели заценили трек молодого певца и отметили, что это – шедевр:
- Это шедевр.
- Ты – мое открытие года. Не останавливайся, не теряй легкости и искренности.
- Такой голос приятен.
- Самое классное начало года.
- Классная песня, а твой голос – просто вау.
Кратко об артисте
Васе Демчуку 19 лет. За свои молодые годы юноша участвовал в нескольких музыкальных ТВ-шоу. В частности, "Голос. Дети", "Голос страны" и "Поют все".
Известно, что исполнитель сам написал композицию Sorry, которую исполнял в роликах в TikTok. Впоследствии он спел этот трек вместе с NК. Благодаря этому музыкальному союзу, популярность автора стала еще больше.
Также в музыкальных чартах можно встретить и другие композиции певца – "Вспоминай", "Всю тебя", Baby Don&t Cry.
Также известно, что певец занимается и групповой деятельностью – он стал новым участником музыкального коллектива Cloudless.
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