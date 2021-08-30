Звезда Викингов Кэтрин Винник посетила украинский Пласт: актриса была скаутом (фото)

Кэтрин Винник посетила украинский "Пласт" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

В своем Instagram-профиле Кэтрин винник поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в окружении украинских пластунов. Для встречи со скаутами актриса надела коричневую сорочку с вышивкой и черную юбку.

Так замечательно воссоединиться со своей украинской скаутской группой детства "Пласт". Спасибо за такой теплый прием, – написала Винник в соцсети.

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О том, что Кэтрин Винник состояла в "Пласте", она рассказывала в интервью:

Это было отличным орудием для воспитания и развития лидерских навыков. Этот опыт дал мне много пользы во взрослой жизни.

Пласт – это украинская скаутская организация, которая была создана в 1911 году. Первую присягу украинские пластуны составили в 1912 году во Львове.

Кроме Украины, Пласт официально существует в восьми странах мира: Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде, Германии, Польши, Словакии и США.

Кэтрин Винник в роли Лагерты / Кадр из сериала "Викинги"

Кэтрин Винник (Katheryn Winnick, укр. Катерина Анна Винницька) — 39-летняя канадская актриса украинского происхождения. Известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

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