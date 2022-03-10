Звездный ректор Михаил Поплавский выгоняет студентов из бомбоубежища во время войны

Михаил Поплавский выгоняет студентов из общежития во время войны / Фото: Instagram

Война в Украине застала тысячи людей по всей стране врасплох. Так случилось и со студентами Киевского университета культуры, которые вынуждено остались в Киеве.

Сейчас студенты находятся в бомбоубежище под общежитием. Однако, как рассказали сами жильцы, ректор университета Михаил Поплавский попросил их срочно покинуть убежище и отправиться домой.

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В Сети появилось видеообращение студентов КУКа, в котором они рассказали, что выселить их из укрытия пытаются всеми силами и даже предлагают деньги.

Сайту "Сегодня" удалось пообщаться с одной из студенток и услышать из первых уст все подробности скандала в университете.

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Так, девушка рассказала, что в первый день войны всех живущих в общежитии сразу переместили в бомбоубежище. При этом обустройством нового жилья студенты занимались самостоятельно. Поставкой продовольствия, воды и медикаментов занимался заведующий общежития.

Только на 10 день войны о нас вспомнил Михаил Михайлович, он даже приехал к нам. А после пришла гуманитарка, в которой были просроченные сосиски. Также приехала молочка, она даже была не просрочена, и другие продукты, мы за это очень благодарны, – рассказала студентка.

По словам нашей собеседницы, после визита ректора их стали настойчиво просить о том, чтобы они разъехались по домам.

На нас начали морально давить деканы и наши кураторы с настойчивой просьбой уехать. Запугивая, нам начали рассказывать, что сейчас нам в бомбоубежище находиться опасно и мы должны вернуться к себе домой. Хочу отметить, что те, кто сейчас находятся в бомбоубежище, это люди, которым просто некуда поехать. Они из Херсона, Сум, Чернигова, из Донецкой и Луганской областей. Я живу на границе с Приднестровьем. Это люди, которые просто не могут вернуться домой сейчас, – поделилась студентка.

Деньги за отъезд и шантаж

Также, по словам студентов, Михаил Поплавский во время сборов предложил им деньги, если они покинут бомбоубежище.

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На сборах нам пообещали по 20 тысяч гривен, 10 один траншем, и 10 – другим, если мы выезжаем. После этого, когда мы подумали и решили согласиться, и спросили о средствах, нам сказали, что выдадут по 2 тысячи и не больше. Мне отправили 3 тысячи гривен, но другим написали, что никакой информации о переводе средств не было, – рассказала студентка.

Студентам пообещали, что свои деньги они получат гарантировано, так как будут люди, которые будут заниматься конкретно этим вопросом.

Однако, как оказалось, это не все скандальные подробности происшествия. Собеседница сайта "Сегодня" также рассказала об угрозах со стороны Поплавского.

Михаил Михайлович сказал, что мы можем остаться, но тогда ребят бросят под Ирпень на пушечное мясо, или в другую горячую точку. А на девушек у него свои планы – заберет их волонтерить. Мне он предложил поехать в Ятрань, – поделилась девушка.

Ответ университета

В администрации КУКа долго ждать не стали и уже успели опубликовать официальный ответ на обвинения студентов.

Пресс-служба университета заявляет, что всем учащимся, которые остались в Киеве, предложили уехать в общежитие Львовского филиала университета, где сейчас более безопасная обстановка. Кроме того, кроме продуктов питания и всего необходимого для проживания, студентам предоставят материальную помощь.

Безопасность студентов, сохранение жизни каждого ребенка для Университета культуры – первоочередная задача! Мы эвакуируем студентов во Львовский филиал университета культуры. Сохраняем спокойствие и принимаем взвешенные решения! – сказал Поплавский в официальном ответе.

Раньше Оля Полякова призвала весь мир не молчать о войне в Украине. Также Потап заявлял, что "нам не нужен "русский мир".

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