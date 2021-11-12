Звонки в два часа ночи и отношения с Цыбульской: SLAVIA раскрыла секреты развода с DZIDZIO

Slavia откровенно рассказала о разводе с DZIDZIO / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

SLAVIA ранее уже рассказывала, что супруг был против ее сольной карьеры. Она готова была ездить с ним на гастроли, но он не разрешал.

Ярослава (настоящее имя певицы) допускала, что Дзидзьо не хотел, чтобы она с ним ехала, потому что у него могли быть какие-то другие женщины, поклонницы. Однако знать об этом она не хочет.

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Я спрашивала, что это за звонки, почему звонят ночью, в два часа ночи. Он говорит: "У нас дела, мы что-то там вместе организовываем", – призналась SLAVIA в эксклюзивном интервью для "Зіркового шляху".

Несмотря на ее догадки о возможных романах Михаила, сам бы он никогда ей в таком не признался, считает Славия.

DZIDZIO и SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Кто был инициатором развода

Кстати первой поставить точку в их браке с Михаилом решила именно Славия.

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На самом деле я сказала: "Дальше я сама"... Мужчина никогда не уйдет из семьи. Мужчина должен почувствовать, что он потерял семью. Так и случилось. Он после съемок клипа "Я тебе не мамка" забрал меня домой, был очень расстроен и сказал: "Все, ты ушла, я тебя потерял", – вспоминает артистка.

Слухи о романе с Цыбульской

Многие поклонники Оли Цыбульской считают, что у нее с DZIDZIO романтические отношения. СМИ также активно писали, что между Славией и Олей Цыбульской произошел конфликт на фоне новостей о разводе первой.

Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тогда Цыбульская намекала, что ее травят в соцсетях из-за SLAVIA.

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Она сказала в интервью, что на нее со всех сторон упал какой-то хейт, что все ей писали негатив. И она намекнула на меня. Сделала это очень хитро. Она не сказала мое имя, просто сказала – догадайтесь... Никогда я ей ничего плохого не делала, не писала, не было у нас никаких конфликтов, – призналась Ярослава.

Она добавила, что сама заставляла мужа к общаться с Олей Цыбульской! Однако певец такого желания никогда и не имел.

Не хотел почему-то. Не знаю почему... На самом деле они не общались все эти годы так как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так, издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре с ним держится очень терпимо. Лишь когда выходит на сцену, на камеру, она позволяет себе все, что попало, – ошарашила признанием SLAVIA.

Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA

Михаил и Ярослава познакомились в студенческие годы. Вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". Но все изменилось, по словам Ярославы, после появления нового проекта – DZIDZIO.

Как признавалась экс-супруга DZIDZIO, он не хотел, чтобы в их семье были две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

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