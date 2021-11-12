Дзвінки о другій ночі та стосунки з Цибульською: SLAVIA розкрила секрети розлучення із DZIDZIO

Slavia відверто розповіла про розлучення з DZIDZIO / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

SLAVIA раніше вже розповідала, що чоловік був проти її сольної кар'єри. Вона була готова їздити з ним на гастролі, та він не дозволяв.

Ярослава (справжнє ім'я співачки) припускала, що Дзідзьо не хотів, щоб вона з ним їхала, бо в нього могли бути якісь інші жінки, прихильниці. Проте, знати про це вона не хоче.

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Я запитувала, що це за дзвінки, чому дзвонять вночі, о другій годині ночі. Він каже: "У нас справи ми щось там разом організовуємо", – зізналася SLAVIA в ексклюзивному інтерв'ю для "Зіркового шляху".

Незважаючи на її припущення про можливі романи Михайла, сам би він ніколи їй у такому не зізнався, вважає Славія.

DZIDZIO та SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Хто був ініціатором розлучення

До речі, першою поставити крапку в їхньому шлюбі з Михайлом вирішила саме Славія.

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Насправді я сказала: "Далі я сама"... чоловік ніколи не піде з сім’ї. Чоловік має відчути, що він втратив ту сім’ю. Так і сталося. Він після зйомок кліпу "Я тобі не мамка" забрав мене додому, був дуже засмучений і сказав: "Все, ти пішла, я втратив тебе", – згадує артистка.

Чутки про роман із Цибульською

Багато шанувальників Олі Цибульської вважають, що у неї з DZIDZIO романтичні стосунки. ЗМІ також активно писали, що між Славією та Олею Цибульською стався конфлікт на тлі новин про розлучення першої.

Оля Цибульська прокоментувала розлучення DZIDZIO / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тоді Цибульська натякала, що її цькують у соцмережах через SLAVIA.

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Вона сказала в інтерв'ю, що на неї з усіх боків впав якийсь хейт, що їй писали негатив. І вона натякнула на мене. Зробила це дуже хитро. Вона не сказала моє ім’я, просто сказала – здогадайтеся... Ніколи я їй нічого поганого не робила, не писала, не було в нас жодних конфліктів, – зізналася Ярослава.

Вона додала, що сама змушувала чоловіка спілкуватися з Олею Цибульською! Проте співак такого бажання ніколи не мав.

Не хотів чомусь. Не знаю чому. Насправді вони не спілкувались ці всі роки так як це подається, начебто вони друзі. Насправді Оля до Михайла так, здалеку, на "ви", як-то кажуть. Вона в особистій розмові з ним тримається дуже толерантно. Лише коли виходить на сцену, на камеру, вона дозволяє собі все що попало, – приголомшила зізнанням SLAVIA.

Що відомо про шлюб DZIDZIO та SLAVIA

Михайло та Ярослава познайомилися у студентські роки. Разом розпочинали музичну кар'єру – співали в одному гурті "Друзі". Та все змінилося, за словами Ярослави, після появи нового проекту – DZIDZIO.

Як зізнавалася екс-дружина DZIDZIO, він не хотів, щоб у їхній родині були дві зірки та не підтримував її бажання бути артисткою. Також SLAVIA звинувачувала DZIDZIO у небажанні мати дітей та натякала на його зради.

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