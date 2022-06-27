10-річний син Бена Аффлека потрапив в аварію на очах у Дженніфер Лопес (відео, фото)

Син Бена Аффлека спричинив ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженніфер Лопес та Бена Аффлека часто бачать на романтиних побаченнях у Лос-Анджелесі. Однак, парочка не забуває про своїх дітей від попередніх шлюбів. Співачка та актор разом зі спадкоємцями ходять на шопінг, прогулянки та просто проводять сімейний час разом. Діти Бена обожнюють Джей Ло. Також двійнята співачки добре ставляться до нареченого мами.

Днями папараці підловили Дженніфер й Бена в 777 Exotics – компанія з прокату розкішних автомобілів у Лос-Анджелесі. Разом з ними був і 10-річний син актора Сем Ґарнер.

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Сімейка роздивлялась різні дорогі машини. Зокрема, їхня особлива увага була прикута до яскраво-жовтого Lamborghini.

Бен, напевно, дуже злий на сина

Бен дозволив Сему сісти на водійське сидіння лакшері авто. І це була його помилка. Адже при працюючому двигуні хлопчик включив задню передачу і... врізався у біле BMW, що стояло позаду. Коли Сем був за кермом, його батько стояв поруч, а Джей Ло сиділа на задньому сидінні. Цей момент застали вуличні фотографи. Кадри вже розлетілись Мережею.

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З відео видно, що задній бампер на стороні пасажира жовтого авто торкався переднього колеса BMW і, можливо, крила.

Після зіткнення Сем вискочив з Lambo і підійшов до задньої частини, щоб оглянути пошкодження, повідомляє TMZ.

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Хлопчик перевіряє, чи є пошкодження

Втім, представник Бена Аффлека розповідає виданню, що пошкоджень не було і з машинами все в порядку.

Бен іде розбиратись:)

Також співробітник компанії заявив, що аварії не сталося. За його словами, автомобілі просто припарковані дуже близько одне до одного.

Та на відео видно, що зіткнення було. Але, чи справді з машинами все добре, чи спадкоємця Бена просто "прикривають" – невідомо.

Упс...як незручно вийшло / Фото: Скріншот із відео

Коротко про дітей Лопес та Аффлека

Зазначимо, що у співачки є двійнята – син Макс та дочка Еммі. Їх зірка народила від співака Марка Ентоні 2008 року.

У Бена є троє дітей від Дженніфер Ґарнер – двоє доньок Вайолет (2005 рік) і Серафіна Роза Елізабет (2009) та син Сем (2012).

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек нарешті переїжджають до будинку мрії за 60 млн доларів. Яке на вигляд сімейне гніздечко пари – дивіться у матеріалі.

До речі, декілька днів тому Дженніфер Лопес оголосила свою доньку небінарною персоною.