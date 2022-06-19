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Несподівано! Дженніфер Лопес оголосила свою доньку небінарною персоною (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 17:45
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Під час спільного виступу на Blue Diamond Gala Дженніфер Лопес вийшла на сцену з 14-річною донькою Еммою та представила її як небінарну персону
Донька Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною
Донька Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною

Співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно заявила, що її мати була жорстокою до дочки, зі своїми дітьми дотримується більш лагідних методів виховання.

Джей Ло, схоже, приймає своїх дітей такими, які вони є, і підтримує в усьому. Зокрема, на концерті в Лос-Анджелесі вперше за довгий час виконавиця вийшла на сцену разом зі своєю 14-річною донькою Еммою. Минулого разу вони виступали разом на шоу Superbowl Halftime Show у 2020 році.

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Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, і я постійно прошу їх заспівати зі мною, а вони не хочуть. Тож це дуже особливий випадок. Вони дуже зайняті. Заброньовані. І дорого стоять, – пожартувала Лопес, оголошуючи дочку.

@christinathesupermom Jennifer Lopez JLO перевірив аудиторію на Blue Diamond Gala до Dodgers foundation. Excuse shaky camera at end I was in shock myself. #jlo #jenniferlopez #jloandemme #dodgersfoundation #bluediamondball #jlosurpriseguest #tmz #jloperformance original sound – ChristinaTheSupermom

Великою несподіванкою для фанатів стало те, що Дженніфер представила дочку, використовуючи займенник "вони". Річ у тому, що Емма поки що не визначилася зі своєю статтю і вважає себе небінарною персоною.

На сцену Емма вийшла з мікрофоном, прикрашеним стразами кольору веселки, що символізує ЛГБТ-спільноту.

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@christinathesupermom #jlo #dodgersfoundation #jenniferlopez #emmemuniz #bluediamondgala #jloandemme original sound – ChristinaTheSupermom

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають у будинок мрії за 60 млн доларів.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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