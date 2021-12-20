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Семейный выход: Бен Аффлек с детьми Дженнифер Лопес сходил на шопинг (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 07:54
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После откровенного интервью Бена Аффлека о бывшей жене папарацци еще больше стали следить за актером. На выходных голливудскую звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе
Папарацци сфотографировали Бена Аффлека с детьми Дженнифер Лопес
Папарацци сфотографировали Бена Аффлека с детьми Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес поддерживает Бена Аффлека после скандального интервью. Певица опровергла слухи об их конфликте. Голливудская звезда считает Аффлека хорошим отцом и мужем. И новые фото, сделанные папарацци, тому доказательство.

Бена Аффлека вместе с мамой, детьми и двойняшками Джей Ло сфотографировали на шоппинге.

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/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек с сыном Дженнифер Лопес
Бен Аффлек с сыном Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек с сыном Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе
Бен Аффлек с сыном Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек с дочкой и мамой
Бен Аффлек с дочкой и мамой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дочка Дженнифер Лопес и дочка Бена Аффлека
Дочка Дженнифер Лопес и дочка Бена Аффлека / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

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Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей.

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Элина Пелешенко
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