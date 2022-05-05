14-річна донька Мілли Йовович вийшла на акцію проти заборони абортів в США (фото)

Евер Андерсон не підтримує закон про заборону абортів / Фото: instagram.com/millajovovich

Раніше стало відомо, що Верховний суд США має намір скасувати право на аборт, яке діяло понад 50 років. Мілла Йовович, яка сама має трьох дітей, гостро відреагувала на таке рішення. Вона заявила, що аборт не є злочином.

Підтримати акторку вирішила і її старша спадкоємиця Евер Андерсон. Днями вона разом з подружками та мамою взяла участь у акції протесту біля Верховного суду.

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Евер Андресон підтримує позицію мами / Фото: instagram.com/millajovovich

Вони нам збрехали. Тому я тут, – кортоко підписала фото донька Йовович.

Водночас Мілла у своєму Instagram-акаунті показала, як вона разом з Евер готували плакати до протесту.

Акторка разом з донькою малювали протестні плакати / Фото: instagram.com/millajovovich

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Я так пишаюсь своєю дочкою та її друзями за те, що вони хочуть показати і підтримати репродуктивні права жінок, які зараз під питанням. Знову, – написала акторка.

Мілла Йовович разом з донькою та друзями / Фото: instagram.com/millajovovich

Також Мілла Йовович пояснила, що від закону про заборону аборту постраждають не багаті жінки, які зможуть легко поїхати туди, де можна перервати вагітність, а бідні жінки.

80% американців підтримують право жінки на безпечний аборт. ФАКТ, – заявила зірка.

Право на аборт в США

Нещодавно у Мережу потрапила інформація про внутрішнє голосування Верховго суду США про скасування права на аборт. Якщо закон ухвалять, то питання перервання вагітності ляже на керівництво кожного окремого штату. Проте деякі експерти впевнені, що легалізувати аборт наважуться лише деякі регіони, більшість ж відмовиться.

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Як відомо, Верховний суд планує скасувати своє рішення у справі "Рой проти Вейда" 1973 року. Саме тоді жінки в США отримали можливість самостійно вирішувати питання аборту.

Через це у США прокотилась хвиля протестів. Активісти вимагають не ухвалювати рішення. Також багато зірок розкритикували закон, зокрема Біл Гейтс та Марк Руффало.

До речі, на тлі цього скандалу Ума Турман вирішила зізнатись, що зробила аборт, коли їй було 15 років.