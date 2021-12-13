Мілла Йовович заявила, що робила аборт: "Я вибрала правильний час для народження дітей"

В американському Техасі знову набув чинності закон про заборону абортів. З цього приводу акторка висловила свою думку та розповіла про народження своїх дітей

Мілла Йовович висловилась про аборти. / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович виховує трьох красунечок доньок. Зірка "Оселі зла" не ховає своїх спадкоємиць від публіки та охоче ділиться хитрощами виховання.

Втім, нещодавно знаменитість українського походження гостро відреагувала на рішення влади ввести в Техасі заборону на переривання вагітності.

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Мілла Йовович наголосила, що з появою дітей її життя виглядає ідеально. Втім, аборт вона не вважає злочином. На її думку, жінка може вибирати між перериванням вагітності та народжуванням.

Мілла Йовович з середньою донькою. / Фото: instagram.com/millajovovich

За словами акторки, зараз вона має чимало допомоги у вихованні доньок і вона рада бути мамою.

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У мене є дві няні, які вже багато років з моєю родиною і є одними з моїх найближчих друзів. Мій батько живе з нами і завжди поруч. У мене є чудові друзі та сім’я, які постійно приносять радість у наше життя. У мене є чоловік, який любить бути вдома і ділити зі мною усі важкі моменти виховання, – поділилась акторка.

Мілла Йовович з сім'єю. / Фото: instagram.com/millajovovich

Також зірка назвали кар'єру однією з основних причин щасливого сімейного життя, яке вона має. За її словами, робота, дає їй фінансовий привілей проводити багато часу з рідними.

Через згадане привілейоване життя я мала доступ до абортів, використовувала його і вибрала правильний час для народження дітей з потрібним чоловіком, – зізналась зірка.

Мілла Йовович з старшою донькою. / Фото: instagram.com/millajovovich

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Як пояснила Мілла Йовович, вона змогла повноцінно прожити своє життя до народження дітей. Згодом прийшов час, коли вона сама захотіла стати мамою.

Вони (діти, – Ред.) не тягар, а радість, – написала Міла.

За її словами, через такі закони, як в Техасі, зараз для багатьох жінок вибір зник. І жінка не може ставати мамою, коли вона буде готовою до цього.

У них немає привілею народжувати дітей, коли вони цього хочуть, і можуть справді приділити їм час і увагу, яких вони вимагають. Це розриває серце.

Нагадаємо, 45-річна акторка одружена з кінорежисером Полом Андерсоном. У 2007 році подружжя вперше стали батьками – народилась донька Евер Габо. У 2015 році у сім'ї відбулося поповнення – народилась Дашіел. А у 2020 році Йовович втретя сталла момою доньки Оушен.

До речі, на тлі введення закону про аборти в Техасі Ума Турман зізналась, що зробила аборт, коли їй було 15 років.