16-річний переможець Співають всі! розповів, на що витратить свій виграш – пів мільйона гривень

Муаяд Абдельрахім розповів, як витратить виграш на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi
Цілих два місяці українці чекали фіналу грандіозного проєкту "Співають всі!", в якому визначиться переможець. Як виявилося, 16-річний Муаяд жартував про свою перемогу, але до кінця в неї не вірив.
Чесно скажу, я спілкувався з усіма і жартома казав: "Ось зараз я виграю 500 000 і поїду додому". Але якщо серйозно – не очікував такого повороту! Розумієте, поруч зі мною виступали люди, які стоять на сцені далеко не вперше – вони більш досвідчені, ніж я, – розповів Абдельрахім в інтерв'ю OBOZREVATEL.
Виграш в шоу – велика сума, 500 тисяч гривень. 16-річний хлопець розповів, як витратить гроші .
Як би це не звучало, половину грошей я віддам батькам, адже вони мене постійно підтримують і витрачаються. А решту залишу собі, можливо, буду збирати на машину – два роки залишилося до 18-річчя, чому б і ні. Але це не точно, я ще подумаю, – сказав Муаяд.
Дивіться виступ Муаяда у фіналі шоу "Співають всі!":
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