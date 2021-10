Я просто прийшов заспівати: переможець "Співають всі!" потрапив на шоу випадково і виграв 500 тис. грн

Муаяд Абдельрахім розповів, кого з членів зіркового журі боявся більше за інших і поділився планами на майбутнє

Муаяд Абдельрахім розповів, як потрапив на шоу "Співають всі!" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/spivayut_vsi

Вчора на телеканалі "Україна" відбувся грандіозний фінал улюбленого шоу мільйонів "Співають всі!" і глядачі дізналися, кому ж вдалося вразити зіркову "сотню" на чолі з Наталією Могилевською.

Головний приз – півмільйона гривень отримав талановитий 16-річний хлопець з Одеси – Муаяд Абдельрахім.

Сьогодні він прокинувся знаменитим, хоча потрапив на шоу випадково. Про це Муаяд розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Я дуже нестандартно взяв участь (у шоу – ред). Папа сидів дивився футбол і там була реклама цього шоу. Подали візитку, написали нам через пару днів "Ви пройшли, можете приїжджати до Києва", – поділився переможець "Співають всі!".

За його словами, під час проєкту було складно, бо кожен учасник "Співають всі!" дуже сильний, з досвідом, не перший раз на сцені.

Я дуже радий був познайомитися з такими неймовірними людьми, як Влад, Вася, Могилевська та інші зірки. Я дуже задоволений результатом і я дуже наполегливо до цього результату йшов, – зізнається Муаяд Абдельрахім.

Говорячи про перемогу, хлопець сказав, що не був упевнений в тому, що дійде до фіналу. Він прийшов показати себе і зробити це добре.

Я просто прийшов туди заспівати, все що я можу, все що я хочу, з душею, щоб потім не думав "ох, потрібно було там трохи додати", – підкреслив Муаяд.

У юної зірки вже є плани на майбутнє – він має намір писати свої пісні і не зупинятися на досягнутому.

Муаяд Абдельрахім також зізнався в ефірі телеканалу "Україна 24", що на шоу "Співають всі!" він більше за інших боявся Анастасії Приходько – вона для хлопця була найавторитетнішою і суворою в журі.

Анастасія така людина, яка любить, щоб було все правильно, з емоціями, з хорошою подачею, – додав переможець вокального шоу.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

