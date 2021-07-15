Колишня дівчина сина Бекхемів після бійки з ним знову засвітилася в Каннах

Модель Хана Крос позувала на червоній доріжці кінофестивалю в елегантній сукні від Rami Kadi. Дівчина з'явилася перед фотографами у дев'ятий день заходу

Колишня дівчина Брукліна Бекхема Хана Кросс пройшлася червоною доріжкою Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Модель Хана Крос, з якої син Девіда і Вікторії Бекхем, Бруклін Бекхем, розлучився ще в 2019 році, відвідала Каннський кінофестиваль. Хана одягла шикарну сукню, що облягає її фігуру від бренду Rami Kadi.

Цікаво, що саме в Каннах два роки тому пара нібито сильно посварилася. Син колишнього капітана збірної Англії Девіда Бекхема і його кохана з'ясовували стосунки в одному з готелів в Каннах. Словесні розгляди між закоханими миттєво переросли в бійку і молодих людей довелося рознімати охороні фешенебельного готелю Martinez.

Бруклін Бекхем і Хана Крос / Фото: Getty Images

Сьогодні у кожного з них, схоже, все добре – Бруклін незабаром одружується з дочкою мільярдера, а Хана стала популярнішою і більш впізнаваною після стосунків з сином Бекхемів. Зараз дівчина розвиває модельну кар'єру.

Хана Крос на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Цього оку на Канському кінофестивалі Хана похвалилася елегантною сукнею, що оголюює плечі. Вона не стала робити яскравий макіяж, зате увагу міг привернути її різнобарвний манікюр.

Хана Крос зробила яскравий веселковий манікюр / Фото: Getty Images

Дівчина впевнено йшла червоною доріжкою, позуючи перед камерами фотографів.

Хана Кросс показала струнку фігуру в сукні від Rami Kadi / Фото: Getty Images

Раніше ми публікували фото чарівною Шерон Стоун – 63-річна актриса підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю своїм казковим вбранням.

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