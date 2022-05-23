16-річна донька Ольги Фреймут виставила напоказ пишні форми в мінісукні

Злата Мітчелл засвітилась у мінісукні на побаченні з бойфрендом / Фото: Колаж: Сьогодні

У TikTok донька Ольги Фреймут показала свій look, який вона, ймовірно, обрала для прогулянки зі своїм коханим. Зовсім нещодавно Злата показала романтичні фото з бойфрендом. А тепер вона вирішила записати з ним ролик – хлопець також став учасником TikTok-відео.

Злата Мітчелл зняла ролик, на якому прогулюється по коридору в короткій сукні з глибоким декольте і на тонких бретельках. На плечі дівчина накинула чорну куртку, яка, скоріше всього, і належить її обранцю Оскару.

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Сам хлопець з'явився у кадрі лише на декілька секунд. Водночас донька Фреймут покрасувалась перед камерою здалека, а потім підійшла ближче та похвалилась своїм пишним бюстом. Потім дівчина вимкнула телефон.

Схоже, що старша спадкоємиця Ольги Фреймут у свої 16 років справді вже відчуває себе дорослою та самостійною. Дівчина без батьків живе і навчається у Лос-Анджелесі, у неї є власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Також у Злати вже є бойфренд. Окрім того, Мітчелл частенько показує у соцмережах своє насичне підліткове життя в Штатах.

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Нагадаємо, у Ольги Фреймут троє дітей. Так, найстаршу доньку Злату ведуча народила у 2006 році в Лондоні від британця Ніла. У 2016 році телеведуча вдруге стала мамою – вона народила сина своєму нинішньому чоловікові Володимиру Локотку. А через рік у пари народилася донька Євдокія.

Нещодавно Фреймут поділилась рідкісним фото з шестирічним сином у його день народження.