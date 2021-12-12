Як виглядають зірки серіалу Всі жінки відьми через 23 роки (фото)

Як змінилися головні герої серіалу "Всі жінки відьми" / Фото: Getty Images, instagram.com/milano_alyssa, instagram.com/rosemcgowan

З моменту виходу першої серії минуло 23 роки. Прю, Пайпер, Фібі та Пейдж назавжди залишилися кумирами підлітків початку 2000-х. У 2011 році в США намагалися перезапустити улюблений проєкт мільйонів, але колишній успіх не вдалося повторити. Глядачі пам'ятають та люблять акторів телехіту 90-х. Розповідаємо, як зараз виглядає та чим займаються зірки серіалу "Всі жінки відьми"

Шеннен Догерті

Актриса, яка зіграла Прю Галлівел, була в серіалі лише три сезони. Шеннен прибрали з проєкту через постійні скандали, які вона сама провокувала. Колеги Догерті неодноразово скаржилися на характер зірки. Шеннен знімалася у різних серіалах, але минулої слави не вдалося повернути.

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Шеннен Догерті тоді й зараз / Фото: instagram.com/theshando, скріншот

2015 року в актриси діагностували рак . За допомогою хіміотерапії їй вдалося подолати хворобу на якийсь час, але цього року у Догерті стався рецидив . Весь цей час Шеннен підтримує чоловік Курт Ісваринко. Пара одружилася у 2011 році. Для акторки це став третій шлюб.

Холлі Марі Комбс

У творчому житті виконавиця ролі Пайпер Галлівел після закінчення серіалу настало затишшя. Вона знялася в серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті". Комбс рідко з'являється на телебаченні, але зайнялася благодійністю.

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Холлі Марі Комбс тоді і зараз / Фото: Getty Images, скріншот

Акторка є багатодітною мамою. Має трьох синів від Девіда Донохо. У 2011 році Холлі розлучилася з чоловіком. Після розлучення Комбс зізнавалася, що розчарувалася у шлюбі. Але у 2015 році їй вдалося налагодити особисте життя. Холлі познайомилася з ресторатором Майком Районом. У 2019 році пара зіграла весілля у колі близьких.

Алісса Мілано

Останні кілька років виконавиця ролі Фібі зникла з радарів світського життя. Вона зайнялася благодійністю і не залишається осторонь "гострих" суспільних і політичних питань. Мілано стала ініціатором руху проти сексуального насильства та домагань – #MeToo.

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Алісса Мілано тоді і зараз / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Аліссе Мілано вдалося побудувати міцну сім'ю зі спортивним агентом Девідом Багліарі. Пара виховує двох дітей.

Роуз Мак-Гавен

Роль Пейдж принесла акторка популярність, проте зараз про Роуз Мак-Гавен найчастіше говорять у контексті скандалів. Досі обговорюється її дворічний роман з Меріліном Менсоном з яким вона розійшлася через його проблеми з наркотиками.

Роуз Мак-Гавен тоді і зараз / Фото: скриншот, instagram.com/rosemcgowan

Також Роуз часто згадують, якщо йдеться про скандал із Харві Вайнштейном. Зірка "Всі жінки відьми" однією з перших розповіла про домагання продюсера. Актриса зізналася, що Вайнштейн її згвалтував і дав за мовчання 100 тисяч доларів. Гроші вона взяла, але потім розповіла про скандальну історію. У 2017 році актрису звинуватили у вживанні заборонених речовин, сама Роуз усе заперечувала.

Наразі акторка майже не знімається. Роуз була одружена один раз. З художником Дейві Дітейлом вона прожила у шлюбі лише два роки.

Браян Краузе

Виконавцю ролі Лео, як і багатьом його колегам із серіалу, не вдалося поповнити свою фільмографію популярними проєктами.

Браян Краузе тоді й зараз / Фото: скріншот

Актор знімається у серіалах та фільмах, але не в головних ролях. Протягом 10 років у Браяна були проблеми з алкоголем . Подейкували, що актор почав сильно пити через незатребуваність у кіно. Про особисте життя Краузе не любить поширюватися. Актор був одружений один раз, але розлучився з дружиною ще у 2000-х роках. Браян має сина, якому цього року виповнилося 25 років.

Джуліан Макмехон

Завдяки ролі лиходія з добрим серцем Джуліан набув світової популярності. Також актор зіграв одну з головних ролей у серіалі "Частини тіла". Після серіалу "Всі жінки відьми" знявся у таких проєктах як "Фантастична четвірка" та "ФБР".

Джуліан Макмехон тоді і зараз / Фото: Getty Images, Pinterest

У 2014 році Джуліан одружився з акторкою Келлі Паньягуа. Має доньку від акторки Брук Бернс.