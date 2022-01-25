26-річний син зірки Вбити Білла та хрещеник Квентіна Тарантіно покінчив життя самогубством

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Поліція виявила тіло 26-річного Хадсона Лі Медсена в його будинку. Син актора вистрілив собі в голову. Правоохоронці підозрюють, що це було самогубство. Про це пише The Sun.
Хадсон Лі Медсен був хрещеником оскароносного режисера Квентіна Тарантіно, з яким довгі роки співпрацював його батько. Майкл Медсон знявся в "Скажених псах" і "Вбити Білла".
Про сина актора інформації небагато. З серпня 2019 року Хадсон жив у Вахіаві, Гаваї, і служив в армії США. Відомо, що хрещеник Тарантіно був у Афганістані.
У Хадсона залишилася дружина Карлі. За інформацією ЗМІ, пара мріяла про дитину, проте лікарі не давали втішних прогнозів.
Раніше ми розповідали, що наклав на себе руки єдиний син зірки "Охоронців" Реджини Кінг . 26-річний Іен Олександр-молодший за кілька днів до смерті відзначив день народження.
Також нещодавно 17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.