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Наклав на себе руки після дня народження: оскароносна акторка повідомила про смерть сина

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 19:14
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Зірка "Хранителів" Реджіна Кінг залишилася без єдиного сина. Днями Іен відсвяткував день народження
Єдиний син Реджини Кінг наклав на себе руки у 26 років
Єдиний син Реджини Кінг наклав на себе руки у 26 років / Фото: instagram.com/desdunemjv

Про смерть 26-річного Іена Олександра-молодшого Реджіна Кінг повідомила напередодні. Акторка попросила громадськість та ЗМІ "з повагою ставитися" до її трагедії.

Наша сім'я глибоко спустошена втратою Іена. Він був яскравим світлом у нашому житті і дбав про інших. Наша сім'я просить із повагою ставитися до нашої втрати, – цитує Реджину Кінг The Hollywood Reporter.

І хоча зірка кіно нічого не розповіла про причину смерті свого сина, People пише, що Іен наклав на себе руки.

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Реджіна Кінг зі своїм сином Іеном Олександром-молодшим
Реджіна Кінг зі своїм сином Іеном Олександром-молодшим / Фото: instagram.com/desdunemjv

Іен був єдиною дитиною Реджини Кінг. Вона народила сина від продюсера Іена Олександра-старшого. Їхній шлюб проіснував дев'ять років.

Примітно, що всього три дні тому Іен опублікував у Instagram-профілі пост про майбутній захід у Бардо цього місяця – він був діджеєм.

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Що відомо про Реджину Кінг

Голлівудська акторка знялася у понад 20 фільмах та серіалах, серед яких: "Історія Попелюшки", "Одна ніч у Майамі", "Хранителі", "Американський злочин".

Реджина Кінг
Реджина Кінг / Фото: Getty Images

У 2019 році Кінг отримала "Оскар" у номінації "Найкраща акторка другого плану" за роль у картині "Якби Біл-стріт могла заговорити" режисера Баррі Дженкінса. Реджіна Кінг також лауреатка "Золотого глобусу" та чотирьох премій "Еммі".

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Наразі вона зустрічається з актором Малькольмом-Джамалом Ворнером.

Раніше повідомлялося, що 17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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