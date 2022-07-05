59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

Квентін Тарантіно став батьком вдруге / Фото: Getty Images

Про те, що дружина Квентіна Тарантіно Даніела Пік вагітна, стало відомо на початку лютого цього року. Тоді пара не давала жодних офіційних коментарів та не афішувала деталі цікавого стану актриси.

Поява другої дитини на світ подружжя теж тримало в секреті. Новиною про поповнення у родині Тарантіно з виданням People поділилися інсайдери.

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Даніела та Квентін Тарантіно раді повідомити, що 2 липня 2022 року Даніела народила дівчинку, – йдеться у заяві.

Поки подружжя не повідомляє ім'я доньки. Пара вже виховує сина, якого звати Лео. Хлопчик народився у лютому 2020 року.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік вдруге стали батьками

Нагадаємо, що режисер Квентін Тарантіно та ізраїльська актриса Даніела Пік познайомилися на зйомках фільму "Безславні виродки" у 2009 році. Були періоди, коли закохані розлучалися і знову сходилися, але у 2018 році все ж таки вирішили одружитися.

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Весільна церемонія пройшла таємно від сторонніх очей. Шлюб з Даніелою став першим у біографії знаменитого режисера. Наразі подружжя проживає в Тель-Авіві (Ізраїль).

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Фото: Getty Images

Раніше Квентін Тарантіно виступив проти війни в Україні, а також сказав, чого варто боятися лідеру рашистів Путіну.