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Отак виглядає реальна загроза Путіну! Квентін Тарантіно сказав, чого варто бояться лідеру рашистів

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27 березня, 23:03
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Американський режисер Квентін Тарантіно зараз активно підтримує Україну і точно знає, чого насправді вартий бояться головному рашисту Путіну
Квентін Тарантіно сказав, що загрожує Путіну
Квентін Тарантіно сказав, що загрожує Путіну / Фото: Instagram

Весь світ продовжує показувати свій протест путінській диктатурі. Навіть ті, хто активно підтримував російського лідера, як Чулпан Хаматова та Етері Тутберідзе, зреклися всіх своїх хвалебних слів на його адресу.

Про те, що російський народ перетворюється на головну загрозу для Путіна, говорить і американський режисер Квентін Тарантіно.

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В одній із публікацій у Instagram Тарантіно показав, що у зв'язку з війною в Україні опір наростає і в Росії. Варто сподіватися, що незабаром жителі РФ захочуть скинути диктатора.

Росіяни проти Путіна використовують "новий російський прапор", вимагаючи видалення "крові" з російського прапора. Ось так виглядає реальна загроза Путіну, – каже пост режисера.

Скріншот – Instagram

Коментарі режисера відразу атакували російські коментатори, які підтримують війну в Україні. Однак і на ці нападки у Тарантіно знайшлася дотепна відповідь.

Росія хоче, щоб ви знали, що це не справжній обліковий запис Квентіна Тарантіно. Це винахід трансгендерів, – написав у наступному посту Квентін.

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Зазначимо, що зараз у своїх соціальних мережах кінорежисер активно публікує записи на підтримку України та закликає людей робити пожертвування для допомоги українцям.

Раніше актор та режисер Шон Пенн пообіцяв "знищити" Оскар, якщо Володимиру Зеленському не дадуть виступити на церемонії нагородження .

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