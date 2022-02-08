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58-річний Квентін Тарантіно вдруге стане батьком – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 22:02
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З'явилася сенсаційна інформація з особистого життя культового режисера Квентіна Тарантіно
ЗМІ повідомляють про майбутнє поповнення в родині Квентіна Тарантіно
ЗМІ повідомляють про майбутнє поповнення в родині Квентіна Тарантіно / Фото: Getty Images

Як повідомляє агентство AJN, 58-річний режисер Квентін Тарантіно стане батьком вдруге. Його дружина, ізраїльська акторка Даніела Пік, знову чекає дитину.

Поки що знаменита пара не коментувала сенсаційних новин, але джерела стверджують, що це ранні терміни вагітності.

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Квентін Тарантіно та Даніела Пік
Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Фото: Getty Images

Коротко про стосунки Квентіна Тарантіно та Даніели Пік

Перша зустріч Тарантіно та Пік відбулася у 2009 році на зйомках "Безславних виродків". Декілька разів вони розходилися і знову сходилися. Але пізніше все ж таки прийшли до того, щоб укласти шлюб.

Їхнє таємне та красиве весілля відбулося у 2018 році. До речі, з нагоди заручин Квентін навіть зібрав галасливу вечірку за участю зіркових друзів. А організатором свята для нареченого та нареченої став Харві Вайнштейн (все це було ще до відомої ситуації зі звинуваченнями на адресу продюсера). Зазначимо, що до знайомства з Даніелою Тарантіно неодноразово говорив, що не планує одружуватися та заводити сім'ю тому що повністю присвячує себе роботі. Шлюб із Пік – єдиний у його біографії. У різний час режисер зустрічався із Мірою Сорвіно та Софією Копполою, але пропозиції руки та серця їм не робив.

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У 2020-му році Тарантіно та Пік вперше стали батьками: з'явився на світ їх син Лео. І хоча багато хто думав, що малюк отримав ім'я на честь Леонардо Ді Капріо, з яким Тарантіно досить близько спілкується, насправді це ім'я на честь дідуся Даніели. Його звуть Арі Шем-Ору, а Арі означає "лев".

Пара чекає на другу дитину
Пара чекає на другу дитину / Фото: Getty Images

Ми з нетерпінням чекаємо на офіційні новини від пари.

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Також зараз обговорюють нову фотосесію Роберта Паттінсона.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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