68-річний Андрій Макаревич став батьком вчетверте: ім'я малюка та перше фото

Пара приймає привітання / Фото: facebook.com/makarevichav, instagram.com/mashinavremeniofficial

Сьогодні приймає вітання 68-річний Андрій Макаревич. Він став батьком вчетверте! І вже є перше фото.

Щасливі новини від молодих батьків з'явилися на сторінці рок-групи "Машина часу" у Facebook. 37-річна Ейнат Кляйн народила йому сина. Хлопчика назвали Ейтан, він народився Ізраїлі.

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Андрій Макаревич із дружиною та новонародженим сином / Фото: Facebook

Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7:50 ранку у Тель-Авіві. Показники ідеальні – 10 з 10, характер активний і допитливий, хороший апетит, голос гучний, решта буде зрозуміло з часом. Мама Ейнат Кляйн та тато Андрій Макаревич втомлені, але задоволені. Не плутайте імена мами та дитини: Макаревич-молодший – тезка одного з братів Коенів! Від усіх шанувальників "Машини Часу" бажаємо новонародженому щастя та мирного неба над головою!,

- йдеться у публікації.

Зазначимо, що для Ейнат Кляйн (вона, до речі, журналістка з Києва) це первісток, а ось у Андре Макаревича є троє старших дітей від попередніх стосунків: позашлюбна дочка Дана, син Іван від шлюбу з Аллою Голубкіною, а також дочка Ганна, яка з'явилася світ у 2000-му році.

Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн / Фото: Facebook

Тепер молоді батьки приймають вітання!

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Також важливо відзначити, що Андрій Макаревич активно підтримує Україну та всіляко засуджує Росію за війну, яку вона розпочала на нашій території, так само як і артистів, які це воєнне безумство підтримують.

До речі, раніше Макаревич висловився про від'їзд Хаматової, Пугачової та Галкіна з Росії.

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