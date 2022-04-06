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Макаревич висловився про від'їзд Хаматової, Пугачової та Галкіна з Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 09:13
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Деякі російські артисти активно критикують своїх колег, які не підтримують режим Путіна і виїхали з Росії
Андрій Макаревич підтримав зірок, які виїхали з Росії
Андрій Макаревич підтримав зірок, які виїхали з Росії / Фото: Instagram

Поки що рашист Микола Басков ллє бруд на артистів, які виїхали через Росію і чекає на нові методички з Кремля, Андрій Макаревич таких критиків назвав "мудаками".

Бачу тягання з приводу тих, що виїхали – Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас, мудачів. Тому що Росія – вони, а не ви, – написав лідер "Машини часу" у себе в Telegram-каналі

Андрій Макаревич пояснив, чому українці ненавидят росіян
Андрій Макаревич пояснив, чому українці ненавидят росіян / Фото: Власть vs Влащенко

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Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін зараз перебувають в Ізраїлі. З чуток, пару вже зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі та Лізи. Гуморист одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Чулпан Хаматова, яка раніше була прихильницею Путіна і підтримувала анексію Криму, висловилася проти війни в Україні і поїхала до Риги.

Варто зазначити, що лідер "Машини часу" не раз намагався пояснити росіянам , які сліпо вірять пропагандистам, що в Україні війна Через це Андрій Макаревич потрапив до списку ворогів Росії. Сам Макаревич знаходиться в Ізраїлі.

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Еліна Пелешенко
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Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
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Андрій Макаревич Андрій Макаревич
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