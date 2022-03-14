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Андрій Макаревич жорстко проїхався по путіну через його "хворі" амбіції: Ми у Середньовіччі?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 22:33
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Лідер російського гурту "Машина времени" вкотре негативго висловився про президента-агресора та засудив загарбницьку війну росії проти України
Андрій Макаревич висловився про нездорові амбіції путіна.
Андрій Макаревич висловився про нездорові амбіції путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Поки одні російські знаменитості ниють через заборону в рф Instagram та продовжують ігнорувати війну в Україні, інші – намагаються боротися з путінським режимом та закликають зупинити кровпролиття на український території.

Російський музикант Андрій Макаревич не перестає доводити громадянам росії, що їхній президент-диктатор їм бреше. Також артист з першого дня вторгення окупантів в Україну засуджує цю війну.

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У Telegram-каналі Макаревич наголосив, що за один день цивілізоване суспільство відкинуло в часи Середньовіччя. Окрім того, він перерахував втрати України через напад путіна.

Війни існували з тих пір, як існує людство. Напевно, наївно було б припускати, що на нашому віку все раптом закінчилося. Але: тисячі загиблих за два тижні, сотні тисяч біженців, зруйновані міста – все через хворі амбіції однієї людини! Ми в Середньовіччі?,- поставив Макаревич риторичне питання росіянам.

За словами музиканта, йому щодня телефонують "дуже хороші люди", які вже покинули росію, або ще там залишаються. Вони "у розпачі від неможливості щось зробити і хоч якось вплинути на ситуацію".

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Шалено шкода світу, який був зруйнований в один момент, – додав Макаревич.

Раніше Андрій Макаревич спантеличив росіян, які "поклоняються" Путіну. А репер Face звинуватив усіх громадян рф у війні в Україні та виїхав з країни-агресора.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Даніель Салем Даніель Салем
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Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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