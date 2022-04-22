Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

UA So Beautiful: Вакарчук зізнався у коханні Україні, зробивши кавер на легендарну пісню

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 09:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогоднішня прем'єра пісні UA So Beautiful стала зізнанням Святослава Вакарчука у коханні рідній Україні. Також кавер має важливий меседж у цей непростий час
У кавера Вакарчука - дуже важливий месседж
У кавера Вакарчука - дуже важливий месседж / Фото: Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук, раніше робив прогноз на перемогу України, продовжує надихати українців, а також привертати увагу всього світу до війни в Україні І його новий щирий реліз – перший кавер артиста на світовий хіт – має дуже важливе послання.

Російська війна в Україні стала для багатьох іноземців моторошним приводом познайомитися з нашою країною. Багато хто з них уперше побачив її повну розруху через звірства російської армії. Але кавер Вакарчука UA So Beautiful – можливість показати світові, якою справді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення!

Реклама

Ми ж показуємо світові Україну, яку ми так любимо — красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щомиті, і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги. Використані фото та відеоматеріали, здебільшого – особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали нам для створення саме цього відео. Ми закликаємо весь цивілізований світ допомогти #SaveBeautifulUkraine! Слава Україні!

- йдеться у описі ролика.

Кавер Святослава Вакарчука UA So Beautiful

Не пропустіть новинку UA So Beautiful!

Реклама

Відомо також, що всі кошти від треку підуть на благодійність.

Також не пропустіть зворушливий виступ Насті Каменських на підтримку України на Latin American Music Awards.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти