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Адель випустила перший за шість років альбом про розлучення. Вона присвятила його сину

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 12:06
В закладинки
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Популярна британська співачка знову порадувала фанів – презентувала четвертий студійний альбом. Це перший повноцінний реліз артистки із 2015 року
Співачка присвятила альбом "30" своєму синові.
Співачка присвятила альбом "30" своєму синові. / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні виходу альбому Адель вже ділилась, що надихнуло її нові треки болісне розлучення з диригентом Саймоном Конеккі. Студійник називається "30" – саме у такому віці зірка вийшла заміж.

На платівці 12 композицій, включаючи Hold On та Easy on Me, які артистка виконала ще наприкінці жовтня на концерті у Лос-Анджелесі. Остання пісня очолила хіт-паради у понад 23 країнах світу. А напередодні Адель заспівала To Be Loved, присвячену батькові, вона також буде у альбомі.

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Співачка Адель розповіла, як спорт допоміг їй пережити розлучення
Співачка Адель розповіла, як спорт допоміг їй пережити розлучення / Фото: Getty Images

Як вже відомо, студійник розповідає про розлучення співачки, яке закінчилось у березні 2021 року. За словами Адель, платівка допоможе її восьмирічному синові Анджело зрозуміти, чому батьки більше не разом.

Також артистка хотіла в піснях пояснити дитині, як важко переживає розлучення і які вирують у неї емоції.

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Альбом присвячений моєму синові Анджело. Я зрозуміла, що маю розповісти все через пісні. Він явно розумів, що діється насправді. Хоча мені здавалося, я чудово вдаю, ніби все добре, — пригадувала артистка.

У найзворушливішому треку з платівки My Little Love можна почути уривки бесіди Адель із сином: "Я люблю твого батька, тому що він подарував мені тебе. Ти наполовину я та наполовину тато".

Адель зізналася, що страждала від тривожності та депресії
Адель зізналася, що страждала від тривожності та депресії / Фото: instagram.com/rollingstone

У релізі артистка також розповіла про свої емоції, які переживала після розлучення: "Мені здається, що сьогодні перший день з того часу, як я пішла від нього, коли я почуваюся самотньо".

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Платівка Адель також включає теми розлуки, тривог та материнства. Не виключення, що нові пісні зірки торкнуться кожного, бо їхня історія – емоційно потужна.

До речі, останнім часом все більше можна побачити нові фото Адель у Мережі, де вона виглядає приголомшливо. У чому секрет - читайте тут.

За словами співачки, "30" став її другом, який прийшов із пляшкою вина та підтримкою, аби розвеселити її.

Мій мудрий друг, який завжди дає найкращі поради. Друг, який не спав усю ніч і тримав мене за руку, доки я невпинно плакала, — описувала Адель альбом.

Слухайте трек Адель Easy on Me з нового альбому:

Нагадаємо, останній альбом співачки під назвою "25" вийшов 2015 року. Він був визнаний найкращим альбомом року та найкращим поп-альбомом з вокалом на премії "Греммі". Цікаво, що "30" – став продовженням платівки.

Що відомо про розлучення Адель

У 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймон Конеккі. Вони мають спільного сина Анджело Джеймса Конеккі. Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів та змінила імідж. Про колишнього чоловіка співачка відгукується з теплом, називаючи його добрим батьком.

Також артистка зізналася, що відчувала "жахливі напади паніки" після розлучення. Саме це спонукало її активно зайнятися собою.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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