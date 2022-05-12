Адель поселилась в розкішному маєтку Сильвестра Сталлоне за 58 млн доларів

Адель тепер житиме у будинку Сталлоне / Фото: Pinterest, , dailymail
Ще взимку ходили чутки, що Адель разом зі своїм бойфрендом Річем Полом придбали будинок Сталлоне, який розташований у Беверлі-Гіллз. Сьогодні ж співачка офіційно підтвердила цю новину, опублікувавши світлини з коханим та ключами від нового житла.
Як повідомляє Daily Mail, Сильвестр Сталлоне продавав свій будинок упродовж року і ось на нього звернула увагу Адель.
Зазначається, що особняк площею у майже дві тисячі квадратних метрів обійшовся закоханим у 58 мільйонів доларів. Раніше житло планували віддати за 100 мільйонів доларів. Тож Адель та Річу ще дуже повезло.
У розкішному особняку Сталлоне є вісім спалень та 12 ванних кімнат. Окрім того, в домі розташований провесійний кінотеатр, сигарна кімната з фільтрацією повітря та ділянка для гольфу.
На території будинку також розташований двоповерховий гостьовий будиночок, видовий басейн, SPA-салон та гараж для восьми автомобілей.
Як видно, на одній зі стін кімнати є портрети Сталлоне. А от свої численні статуетки кінозірка, мабуть, забрав із собою.
Як відомо, у Адель також є ще три особняка у Лос-Анджелесі та дім у Лондоні.
Нагааємо, що у Мережі також припускають, що Максим Галкін та Алла Пугачова продають свій замок у Росії.