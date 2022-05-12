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Адель поділилася рідкісними фото із бойфрендом на честь роковин стсунків

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 08:11
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Поп-діва Адель відсвяткувала річницю стосунків зі своїм бойфрендом Річем Полом та поділилася рідкісними кадрами з коханим
/ Фото: Getty Images,

Схоже, що криза в особистому житті, через яку Адель скасовувала концерти та влаштовувала істерики, все ж таки минув. Співачка зворушила фанатів новою серією знімків із бойфрендом Річем Полом.

З нагоди річниці стосунків у своєму Instagram Адель поділилася рідкісними кадрами із коханим. На них співачка та баскетбольний агент, здається, безмірно щасливі та закохані.

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Адель з бойфрендом Річем Полом
Адель з бойфрендом Річем Полом

Час летить, – лаконічно підписала фото виконавиця.

Адель та Річ Пол відзначили річницю відносин
Адель та Річ Пол відзначили річницю відносин

Дивлячись на милі фотографії пари, і не скажеш, що зовсім недавно ходили чутки про їхній розрив. Інсайдери повідомляли, що відносини Адель та Річа перебувають на межі і пара постійно свариться. Сварки в особистому житті ледь не коштували Адель кар'єри, адже часті скасування концертів та істерики на шоу ні команді, ні фанатами не до вподоби.

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Роман співачки Адель та спортивного агента Річа Пола розпочався минулого року. Тоді виконавиця лише пережила розлучення з першим чоловіком Саймоном Конеккі. Про відносини Адель з новим бойфрендом пара офіційно заявила у вересні 2021 року.

Адель і Річ Пол
Адель і Річ Пол

Нагадаємо, що раніше шанувальникам довелося червоніти за Адель – п'яна поп-діва станцювала "стриптиз" у гей-клубі та потрапила у скандал.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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