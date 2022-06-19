Актор Тарас Цимбалюк розлучився із дружиною через рік після весілля

/ Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нещодавно Тарас Цимбалюк розповів історію про те, як мама та бабуся його дружини Тіни перебували в окупованому Маріуполі. Тоді ніхто з шанувальників пари й уявити не міг, що між ними щось не так.

Але, як виявилося, стосунки подружжя не витримали випробувань – через рік шлюбу та чотири роки стосунків Тіна та Тарас оголосили про розлучення.

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Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після чотирьох років разом так буває: щоб продовжити залишатися щасливими, ми маємо обирати окремі дороги, – написав у Instastories Цимбалюк.

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Тіна також додала пост на своїй сторінці в Instagram і подякувала своєму, колишньому, дружині за час проведений разом.

Війна – велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі їх це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не даватиму жодних коментарів (власне, як завжди), – написала Тіна.

Нагадаємо, у липні минулого року Цимбалюк та Антоненко стали чоловіком і дружиною, через рік після офіційних заручин пари. Весілля пройшло у Карпатах, у колі сім'ї та друзів.

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Тарас Цимбалюк раніше вже був одружений. Актор одружився у 2014 році, але через два роки шлюб розпався. Розлучення сталося з ініціативи Тараса.

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