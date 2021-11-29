Олександр Градський за місяць до смерті одружився зі своєю обраницею

Олександр Градський одружився за місяць до смерті / Фото: Инстаграм

За місяць до смерті Градський, спогадами про якого поділилося багато зірок, одружився з моделлю та актрисою Мариною Коташенко, з якою прожив у цивільному шлюбі останні 17 років. За цей час у пари народилося двоє синів – у 2014 році, названий на честь батька Олександр, та у 2018 – Іван.

Відомо, що композитор довго не хотів офіційно оформлювати відносини з коханою. Градський вважав, що це лише формальність, без якої він і так забезпечував своїх рідних усім необхідним.

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Можливо, таке рішення було ухвалено Олександром після попередніх невдалих шлюбів – він був одружений уже двічі. Про це повідомило джерело, наближене до його родини.

Олександр Градський довгий час був противником офіційного шлюбу / Фото: YouTube

Але восени, після погіршення самопочуття, виконавець переглянув свої переконання та зробив обраниці пропозицію руки та серця.

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Марина Коташенко, яка молодша за нього на 35 років, за законом тепер може отримати частину майна покійного чоловіка.

28 листопада відомий музикант пішов із життя. Причиною смерті Градського став інфаркт мозку. Крім цього, у вересні ЗМІ писали, що композитор перехворів на коронавірус, і це призвело до погіршення його здоров'я, він також скаржився на болі в ногах і мало рухався. Сам Олександр Борисович до останнього заперечував ці чутки.

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