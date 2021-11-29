Чоловік Анастасії Заворотнюк уперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

Петро Чернишов весь час перебуває поряд із дружиною Анастасією Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням . Чоловік актриси не бере участі у російських передачах і не відвідує світські заходи.
Його можна побачити лише на ковзанці під час льодового шоу. Днями відбулася презентація нової програми і Петро Чернишов разом із Тетяною Навкою вийшов до журналістів, щоб розповісти про нову виставу. Звичайно ж, питань про Анастасію Заворотнюк не було.
Далі по темі
Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – в актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, але родичі воліють не коментувати цю тему.
Дізнайтесь інші новини:
- Син Анастасії Заворотнюк вперше заговорив про особисте життя .
- Дочка Заворотнюк пояснила, чому не показує 3-річну сестру