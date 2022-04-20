Олександр Скичко зізнався, що не бачився із вагітною дружиною з першого дня війни

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Війна змінила все життя. Олександр Скичко та його дружина Єлизавета Юрушева знали, що таке стосунки на відстань ще до війни. Він жив – Черкасах, а вона у Києві. Однак тепер відстань між подружжям стала ще більшою. Вагітна Єлизавета з дітьми змушена була виїхати за кордон.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" політик зізнався, що не бачив своєї дружини з початку війни.

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Це останній, дев'ятий, місяць фактично, він може зараз народити будь-якої миті. Це складніше в кілька разів, але я вдячний дружині, що вона з розумінням ставиться до цієї ситуації, наскільки це можливо. Іноді це складно дається, ми це переживаємо разом.

Олександр додав, що все одно їм набагато легше, ніж багатьом людям, котрі сьогодні втратили житло або перебувають на лінії фронту.

Ми не так уявляли вагітність і пологи, але є як є

Нагадаємо, пара пов'язала себе узами шлюбу у 2017 році. Єлизавета – дочка відомого українського підприємця Леоніда Юрушева. Олександр та Єлизавета виховують двох дітей – сина Юрушевого від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Наразі Єлизавета вагітна втретє.

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Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина Скичко також займається благодійністю та очолює фонд "Обираємо майбутнє разом", який допомагає дітям. Єлизавета має бутики жіночого одягу.

Раніше Тарас Тополя та Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки.

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