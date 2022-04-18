Тарас Тополя та Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки

В ефірі програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч поспілкувалися із зірковою парою Тарасом Тополем та Alyosha

Alyosha та Тарас Тополя розповіли про стосунки на відстані / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Відоме подружжя Тарас Тополя та Alyosha не бачилося з початку війни. Музикант відправив дружину з дітьми за кордон, а сам одразу ж поповнив ряди ЗСУ . Сьогодні пара відводить усю лірику стосунків на задній план і продовжує жити за своїми новими графіками, щоправда, артисти мають у них один особливий спільний пункт – созвони о 22:00 за київським часом. І хоча життя на дві країни та важка ситуація вплинула на їхню сім'ю, кожен із них запевняє – цілі та бачення свого майбутнього залишилися незмінними.

Чесно кажучи, особливих змін у мене не сталося. У нас із Альоною були спільні пріоритети – виховання дітей, і ми продовжуємо цим займатися. Звичайно, зараз ця функція на Альоні, я знаю, що їй важко, хоча мої рідні підтримують її в Америці, але все, що ми раніше ділили навпіл, зараз висить на ній одній. Я впевнений, що коли Україна переможе, ми проведемо багато часу разом! Зараз у мене з'явилася мрія про подорож – великий круїз на двох, але це буде згодом! – поділився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя

Реклама

За словами артиста, для цього їм потрібна допомога українців, які можуть відкрити новий бізнес одразу після війни.

Це як маленький старт-ап – відкрити дитячий садок чи табір для всіх закоханих пар, яких роз'єднала війна. Дітей відправити туди, а батьки – егегей! Хоча б на два тижні".

А ось співачка не змогла розділити інтерес чоловіка. Alyosha упевнена – ні Тарас, ні діти ще довго не зможуть розлучитися.

/ Фото: Инстаграм

Реклама

Я думаю, що Тарас не вдасться вирушити в подорож. Він не зможе. Я дивлюся на нього і бачу – він так скучив за дітьми, а вони за ним, що навряд чи зможуть поїхати один від одного, – сміючись, коментує співачка Alyosha.

Крім того, артисти зазначили, що найбільше чекають на той час, коли Київ стане безпечним місцем і вони нарешті зможуть повернутися до мирного життя. Пріоритети зірок залишаються ті ж самі – виховання дітей та робота над своїми музичними проєктами.

Раніше, Тарас Тополя розповів, як запізнення в 30 хвилин врятувало життя.