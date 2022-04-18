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Тарас Тополя та Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 17:06
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В ефірі програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч поспілкувалися із зірковою парою Тарасом Тополем та Alyosha
Alyosha та Тарас Тополя розповіли про стосунки на відстані
Alyosha та Тарас Тополя розповіли про стосунки на відстані / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Відоме подружжя Тарас Тополя та Alyosha не бачилося з початку війни. Музикант відправив дружину з дітьми за кордон, а сам одразу ж поповнив ряди ЗСУ . Сьогодні пара відводить усю лірику стосунків на задній план і продовжує жити за своїми новими графіками, щоправда, артисти мають у них один особливий спільний пункт – созвони о 22:00 за київським часом. І хоча життя на дві країни та важка ситуація вплинула на їхню сім'ю, кожен із них запевняє – цілі та бачення свого майбутнього залишилися незмінними.

Чесно кажучи, особливих змін у мене не сталося. У нас із Альоною були спільні пріоритети – виховання дітей, і ми продовжуємо цим займатися. Звичайно, зараз ця функція на Альоні, я знаю, що їй важко, хоча мої рідні підтримують її в Америці, але все, що ми раніше ділили навпіл, зараз висить на ній одній. Я впевнений, що коли Україна переможе, ми проведемо багато часу разом! Зараз у мене з'явилася мрія про подорож – великий круїз на двох, але це буде згодом! – поділився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя

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За словами артиста, для цього їм потрібна допомога українців, які можуть відкрити новий бізнес одразу після війни.

Це як маленький старт-ап – відкрити дитячий садок чи табір для всіх закоханих пар, яких роз'єднала війна. Дітей відправити туди, а батьки – егегей! Хоча б на два тижні".

А ось співачка не змогла розділити інтерес чоловіка. Alyosha упевнена – ні Тарас, ні діти ще довго не зможуть розлучитися.

/ Фото: Инстаграм

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Я думаю, що Тарас не вдасться вирушити в подорож. Він не зможе. Я дивлюся на нього і бачу – він так скучив за дітьми, а вони за ним, що навряд чи зможуть поїхати один від одного, – сміючись, коментує співачка Alyosha.

Крім того, артисти зазначили, що найбільше чекають на той час, коли Київ стане безпечним місцем і вони нарешті зможуть повернутися до мирного життя. Пріоритети зірок залишаються ті ж самі – виховання дітей та робота над своїми музичними проєктами.

Раніше, Тарас Тополя розповів, як запізнення в 30 хвилин врятувало життя.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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