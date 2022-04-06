Олексій Дурнєв висловився про агонію Путіна: "Коли член не встає, хочеться підняти велику ракету"

Олексій Дурнєв розповів про варварство росіян у цивілізованому світі / Фото: instagram.com/aleksey_durnev, скриншот

Олексій Дурнєв, який вирішив перейти на українську, запевнив своїх співвітчизників, що Росія зазнає нищівної поразки у цій війні. Адже, як зауважив блогер, життя обов'язково переможе смерть, а світ – темряву.

У Instagram Дурнєв поміркував про те, як гуманна цивілізація переважає над варварством росіян.

Реклама

На зміну людині з кийком приходить фрілансер з коворкінгу, якому не цікава війна та примус. Він хоче комфорту, зручний стрімінговий сервіс і щоб від нього відчепилися бовдури без мізків. Це еволюційний процес, що триває протягом усієї нашої історії, – пояснив телеведучий.

За словами Дурнєва, спалахи варварства відбуваються навіть в епоху колонізації космосу, але це здебільшого агонія перед смертю "застарілого лайна".

Також блогер зазначив, що створення завжди перемагає руйнування.

Реклама

Саме тому ми з вами живемо у будинках з каналізацією та вінілом, а не спимо під мертвим ведмедем у болоті. Люди більше люблять, аніж ненавидять. Теплі почуття не такі сильні, як жорстокість, але вони стабільніші та триваліші. Люди мають ресурс любити нескінченно. Ненавидіти – ні.

Саме тому, на думку Льоші, божевільні диктатори, які йдуть війною, немічні та жалюгідні. Дурнєв додав, що тіло таких диктаторів гниє ще за життя.

І війна – це єдиний інструмент демонстрації сили. Коли член не встає, хочеться підняти велику ракету, – додав блогер.

Окрім того, Дурнєв висловився, що здоровий глузд завжди тріумфує над божевіллям. Іноді неможливо вилікувати тих, хто загруз у брехні, ідіотизмі та пропаганді. Але їх, за словами блогера, насправді й рятувати не треба.

Реклама

Інтелект і логіка будують корпорації, створюють ринки, розробляють програми, винаходять ліки та придумують рецепти. А тупість будує лише фантастичні теорії змови. Вона простіша і доступніша, тому вразливіша, – зауважив блогер.

Раніше Олексій Дурнєв пояснив, навіщо російські окупанти жорстоко бомблять його рідний Маріуполь.