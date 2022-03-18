Олексій Дурнєв розповів, навіщо російські війська бомбять його рідний Маріуполь

Телеведучий і блогер Олексій Дурнєв висловився про військові дії в рідному Маріуполі і сказав, чому місто страждає від таких жорстоких бомбардувань

Україна вже 23 дні протистоїть російському вторгненню . Серед найбільш постраждалих міст виявився приморський Маріуполь.

Телеведучий Олексій Дурнєв народився і виріс на березі Азовського моря, тому зараз як ніхто інший переживає подальшу долю міста.

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Як розповів Дурнєв в інтерв'ю Слава+ ", зараз у заблокованому Маріуполі залишаються його тітка та двоюрідний брат. Вже кілька днів сім'я не отримувала від них жодних звісток, адже у місті відсутня зв'язок.

Також Дурнєв висунув свою версію, чому зараз російські війська так нещадно обстрілюють мирний Маріуполь.

Це шантаж. Спроба показати, що може бути, якщо ми не здамося, що буде з людьми та містами. Вести військові дії за умов такого великого міста – це ціла справа, бо там річка, укріплення, заводи, – сказав в інтерв'ю Олексій.

Крім того, ведучий зазначив, що нинішня ситуація ніяк не співставна з тим, що було у 2014 році. Нині все набагато серйозніше.

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Нагадаємо, раніше російський репер Face звинуватив Кремль та росіян у війні в Україні та вибачився перед українцями.

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