Дурнєв перейшов на українську і попросив не критикувати за недосконалу мову

Олексій Дурнєв з тих українців, хто говорив російською. Але це було донедавна. Після вторгнення Росія в Україну він вирішив перейти на українську

Олексій Дурнєв розповів, що вирішив говорити українською / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Олексій Дурнєв у себе в Instagram закликав, не критикувати тих, хто тільки недавно почав говорити українською. Як зазначив телеведучий та блогер, постійні виправлення лише демотивують.

Нехай ці помилки будуть, вони з часом зникнуть. У нас взагалі півкраїни говорять суржиком, з якого хочеш мови слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити у себе, думати, що у них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання. Підтримуйте тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури.

/ Фото: Инстаграм

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Нині час підтримувати друга, а не критикувати. Дурнєв навів приклад іноземців, які з розумінням ставляться, якщо забув якийсь слово англійською.

Також телеведучий та блогер закликав російськомовних українців переходити на українську.

Нічого такого страшного у цьому немає. Якщо ви читатимете українські книги, дивитися кіно, слухатимете українську музику, воно потроху піде. Помилок буде меншим, вам буде все комфортніше.

До речі, в одному з недавніх своїх інтерв'ю Дурнєв зізнався, що зараз він не може слухати музику російською і до всіх росіян відчуває ненависть. Чи зможе він інакше до них колись належить він не знає.

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