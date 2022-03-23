Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пророцтво Сокурова

Бізнес Єлизавети II

Лоліта - рашистка

Помста Пугачової

Тупиця Чичеріна

Выступ MELOVIN
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дурнєв перейшов на українську і попросив не критикувати за недосконалу мову

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 18:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олексій Дурнєв з тих українців, хто говорив російською. Але це було донедавна. Після вторгнення Росія в Україну він вирішив перейти на українську
Олексій Дурнєв розповів, що вирішив говорити українською
Олексій Дурнєв розповів, що вирішив говорити українською / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Олексій Дурнєв у себе в Instagram закликав, не критикувати тих, хто тільки недавно почав говорити українською. Як зазначив телеведучий та блогер, постійні виправлення лише демотивують.

Нехай ці помилки будуть, вони з часом зникнуть. У нас взагалі півкраїни говорять суржиком, з якого хочеш мови слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити у себе, думати, що у них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання. Підтримуйте тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури.

/ Фото: Инстаграм

Реклама

Нині час підтримувати друга, а не критикувати. Дурнєв навів приклад іноземців, які з розумінням ставляться, якщо забув якийсь слово англійською.

Також телеведучий та блогер закликав російськомовних українців переходити на українську.

Нічого такого страшного у цьому немає. Якщо ви читатимете українські книги, дивитися кіно, слухатимете українську музику, воно потроху піде. Помилок буде меншим, вам буде все комфортніше.

До речі, в одному з недавніх своїх інтерв'ю Дурнєв зізнався, що зараз він не може слухати музику російською і до всіх росіян відчуває ненависть. Чи зможе він інакше до них колись належить він не знає.

Реклама

Раніше Олексій Дурнєв розповів , навіщо російські війська бомбять його рідний Маріуполь

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Грішаєва
Нонна Грішаєва
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко
Цитата дня

Не підтримуйте кривавий режим. Ви залишитеся живими і ми залишимося живими.

Цитата на segodnya.ua
Потап, репер та продюсер Репер та продюсер
Потап звернувся до білорусів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти