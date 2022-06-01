Олексій Суханов зізнався, що зробив зі своїм російським паспортом

Олексій Суханов розповів, що зробив зі своїм російським паспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Довгоочікуваний паспорт громадянина України телеведучий Олексій Суханов отримав за місяць до початку російського вторгнення до нашої країни.

Після початку війни ведучий відмовився від свого російського походження і не хоче, щоб щось пов'язувало його з країною-агресором. Проте, як розповів Суханов в інтерв'ю "Слава+", поки у нього все ще є два російські паспорти:

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Я його хотів спочатку спалити ... але я його не спалив, – поділився Суханов. – У мене два російські паспорти, загорнув у папір і поклав. Чому? Тому що квартира у мене в Юрмалі оформлена на паспорт.

За словами телеведучого, зараз він чекає моменту, коли можна буде переоформити нерухомість у Латвії і нарешті позбавитися документів РФ.

Тільки це зараз мене стримує від того, щоб його або викинути, або написати там "путін ***ло" та надіслати листом до російського посольства або російського МВС, – заявив Суханов.

Телеведучому неодноразово пропонували знайомі скористатися можливістю і залишити Україну за паспортом РФ, але, як заявляє Суханов, робити цього він не збирається в жодному разі, оскільки зараз вважає себе повноцінним громадянином України.

Раніше Олексій Суханов зізнався, чи спілкується із родичами з Росії.