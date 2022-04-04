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Олексій Суханов зізнався, чи спілкується з російськими родичами

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 21:33
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Ведучий "Говорити Україна" ексклюзивно для глядачів YouTube телеканалу "Україна" розповів про свою родину в Росії, і коли, на його думку, закінчиться війна
Олексій Суханов відзначає день народження
Олексій Суханов відзначає день народження / Фото: прес-служба

Олексій Суханов, який раніше дуже різко висловився про Тіну Канделакі та інших рашистів , має у Росії батьків та брата з сім'єю.

Ведучий спілкується з рідними дуже обережно, адже за свою позицію він відповідає особисто і тому не хоче підставляти рідних.

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Під час телефонних розмов або листування я маю бути дуже обережним. Тому що це моє життя я відповідаю за свої заяви. А як вони там думають – це їхній вибір, – поділився ведучий. – Вони питають – я щось відповідаю і всі розійшлися.

Як розповів Суханов, він не погоджує ні з ким із близьких те, що публікує у соцмережах чи говорить на публіці, адже це його особиста позиція.

Також на думку телеведучого, ніхто з публічних людей не може бути аполітичним. Про своїх колег, які часто змінюють політичні погляди, Олексій сказав таке.

Я людина, яка не здатна ненавидіти. Почуття огиди є в мене. Бажання викреслити є. Це й урок. Тому що згодом, вже у мирний час, ми зможемо, напевно, змінитись, щось пробачити, забути і потім таким чином впустити їх у наше життя. І це буде небезпечно. Саме для цього це і відбувається у житті, щоб раз і назавжди визначити та санувати коло людей, з якими варто спілкуватися. Заради цього також трагічні часи і переживає зараз Україна, – поділився ведучий.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов просив ніколи не згадувати про його російське громадянство .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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