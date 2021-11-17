Ведучий Олексій Суханов поділився архівним фото з радянського дитинства

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні на каналі "Україна", Олексій Суханов поділився дитячими спогадами в Мережі

Олексій Суханов зворушив прихильників дитячим знімком. / Фото: Колаж: Сьогодні

Олексій Суханов, який зіграв роль пастора братства в новому серіалі, показав своїми підписникам у соціальній мережі фото з особистого архіву. На знімку маленький Олексій позує під час прогулянки.

Я досі пам'ятаю те сіре пальто, з хутром на капюшоні та рукавах. Я вже виріс, а воно все ще висіло в коморі і зникло зовсім непомітно, по-англійські, хоча було абсолютним продуктом радянської промисловості, – підписав допис ведучий.

Олексій Суханов розповів фоловерам про своє дитинство. / Фото: instagram.com/suhanov.official

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Суханов зізнався, що страшенно не любив гуляти і батькам буквально доводилося його вмовляти.

Виходив не далі за під'їзд, тому завжди був у курсі того, про що говорять сусіди. Дослухався до того, що це стало справою життя, – пригадує Олексій.

Як додав ведучий, "маленький Альоша буквально "розчинявся" на вулиці тільки коли приїжджав до бабусі з дідусем".

Нагадаємо, вже цьогоріч 6 грудня на телеканалі "Україна" вийде детектив із елементами комедії "Дитячий охоронець", де Олексій Суханов зіграв яскраву роль.

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За словами ведучого, незважаючи на те, що сучасні діти дуже занурені у світ гаджетів, вони залишаються ангелами, завдяки яким дорослі створюють своє майбутнє.

Про що буде серіал

За сюжетом "Дитячого охоронця", відставний спецназівець Тарас не знайшов себе в цивільному житті і влаштовується в охоронне агентство. Ексвійськовий впевнений, що легко впорається з обов'язками охоронця, поки не дізнається, що охороняти йому доведеться дітей. Заможні родини наймають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка, клієнт часто приховує. Іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві.

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