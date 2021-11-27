Аліна Гросу не хоче виходити заміж за свого бойфренда: "Я більше люблю свободу"

Аліна Гросу зізналася, чому не поспішає заміж за Полянського / Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу цього року підтвердила свої стосунки з актором Романом Полянським і вже познайомила його з батьками.

В одному з інтерв'ю Полянський навіть заявив, що готується зробити пропозицію коханій. Але Гросу не поспішає знову заміж.

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Мені не дуже кортить і горить виходити заміж. Я була. Нічого не мінялося, коли я півроку була в шлюбі. Я в принципі люблю більш свободу, якщо чесно. Але я розумію, коли вже діти будуть плануватися, тоді потрібна сім’я, велика, міцна. Але я не дуже хочу із шлюбу в шлюб стрибати, тому я хочу бути впевненою у Ромі, в нас, в нашому майбутньому. І тільки тоді щось вирішувати, – поділилася з журналістами телеканалу "Україна" Аліна Гросу.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше співачка була одружена з бізнесменом Олександром Комковим. Пара розлучилася у 2020 році. Роман Полянський старше Гросу на 12 років виховує від попереднього шлюбу дочку.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

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Почуття між співачкою та актором зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував доньку.

Через деякий час у них закрутився роман. У травні цього року Гросу підтвердила, що вони з Полянським пара.

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