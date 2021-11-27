Алина Гросу не хочет выходить замуж за своего бойфренда: "Я больше люблю свободу"

Алина Гросу призналась, почему не спешит замуж за Полянского / Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу в этом году подтвердила свои отношения с актером Романом Полянским и уже познакомила его с родителями.

В одном из интервью актер даже заявил, что готовится сделать предложение любимой. Но Гросу не спешит снова замуж.

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Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была в браке. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, в нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать, – поделилась с журналистами телеканала "Украина" Алина Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее певица была замужем за бизнесменом Александром Комковым. Пара развелась в 2020 году. Роман Полянский старше Гросу на 12 лет, воспитывает от предыдущего брака дочь.

Чувства между певицей и актером зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими.

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Спустя время у них закрутился роман. В мае этого года Гросу подтвердила, что они с Полянским пара.