Алла Пугачова неочікувано злетіла з музичного олімпу, і річ не у віці

Музичний експерт пояснив, чому Алла Пугачова втрачає популярність. / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова, яка раніше прийшла на свято до подруги у шкіряному міні, зараз більше не така популярна, як декілька років тому. Хоч і за квиток на її концерт доведеться віддати чимало коштів, але у рейтингу російських артистів вона посідає третє місце.

Російський музичний критик Павло Рудченко розповів, що падіння популярності Алли Борисівної – неминуче. І на сьогодні артистка більше не може конкурувати із представниками молодого покоління, повідомляє сайт "Дни.ру".

Реклама

Алла Борисівна поступово втрачає свою популярність і переходить вже з розряду зірок у розряд легенди, – пояснив експерт.

Алла Пугачова у чорному міні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На думку музичного критика, Примадонна стала менш відомою через те, що мало активна ​​у соцмережах. Також зірка рідко співпрацює з молоддю, та й сольних виступів у неї теж не багато.

Ба більше, сьогодні популярність завойовують інші нові виконавці, які не бояться робити колаборації з артистами з різних сфер, зокрема блогерами.

Реклама

Алла Пугачова 1976 року / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Аллу Борисівну люблять досі її фанати, але все-таки вона менше представлена в інформаційному полі, оскільки зараз нове покоління орієнтоване на сучасні підходи через соціальні мережі та Інтернет. У Алли Борисівни в цьому плані набагато менше цікавих колаборацій з молоддю. У неї практично йде робота по інерції зі старим поколінням, – говорить експерт.

При цьому Рудченко зазначає, що у Примадонни досі є чимало фанів. Люди старшого віку поважають артистку і знають її пісні напам'ять. Також Пугачова все ще залишається дуже важливою персоною у шоубізі.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін заявляв, що Алла Пугачова набагато суворіше ставиться до їхніх дітей. Також з'ясувалося, що переважно вихованням та навчанням малечі займається Примадонна.