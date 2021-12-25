Максим Галкин заявил, что Алла Пугачева намного строже относится к их детям: Я ее называю "полковник"

Популярный юморист поделился подробностями семейной жизни. Выяснилось, что в основном воспитанием и обучением детей занимается Алла Пугачева

Максим Галкин рассказал о воспитании детей / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У известных супругов есть двое наследников – близнецы Гарри и Лиза, которым уже восемь лет. Галкин, который похвастался игрушкой сына стоимостью почти 13 000 грн, очень часто публикует с ними видео, на которых видно, что досуг детей очень разнообразный и веселый.

Они учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают иностранные языки, читают стихотворения и рисуют. Подписчики Максима восхищаются их смышленостью и воспитанностью, как оказалось, это заслуга Пугачевой.

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Алла сейчас дома, не работает и не выступает, поэтому больше времени с детьми проводит она, а не я. Допустим, если Гарик занимается русским языком и у него что-то не получается, Алла с ним сидит и объясняет, где-то в чем-то его отчитывает. Она более строгий родитель, я ее называю "полковник". Как с детьми заниматься, как им себя вести, как поступать в сложных ситуациях – это все говорит Алла, – поделился Максим в YouTube-шоу "Вопрос Ребром".

Телеведущий постоянно занят – у него много съемок и выступлений, поэтому он редко появляется дома. Но когда Галкин возвращается в их замок, то Гарри и Лиза знают, что могут с ним побаловаться.

А я такой вот "веселый батя", который приезжает и с которым дети расслабляются, играют. Конечно, Алла иногда в шутку расстраивается, что вот мама-то строгая, а папа – все позволяет, – сказал артист.

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