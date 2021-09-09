Алла Пугачова прийшла на похорони сценографа, який робив їй концерти (фото)

Алла Пугачова попрощалася з Борисом Красновим / Фото: скриншот
Сьогодні відбулася церемонія прощання з відомим російським сценографом Борисом Красновим, який помер від ускладнень після COVID-19 . Попрощатися зі сценографом прийшли Алла Пугачова і Максим Галкін.
Як пише StarHit, співачка постояла біля труни Краснова, потім пройшла в зал. Навколишні помітили на обличчі артистки сльози.
Громадянська панахида пройшла у великому залі "Троєкурово". Поховають відомого російського сценографа на Троєкуровському кладовищі.
Борис Краснов був художником-сценографом. Оформляв "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової, був дизайнером, продюсером і лауреатом великих премій. У серпні 2011 року його затримали за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії, яка влаштовувала виставки. На тлі затримання його госпіталізували з підозрою на інсульт і прооперували головний мозок. А в 2015 році кримінальне переслідування припинили.
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