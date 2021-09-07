Помер Борис Краснов – художник-постановник Різдвяних зустрічей Алли Пугачової

Борис був відомим російським сценографом. Він працював з багатьма зірками, створюючи масштабні шоу, зокрема й проєкти для Алли Пугачової. Не так давно Краснов переніс інсульт

Помер Борис Краснов, художник-постановник "Різдвяних зустрічей" з Аллою Пугачовою / Фото: Скріншот з YouTube

Як повідомляє Telegram-канал Mash, свої останні дні Краснов провів в хоспісі. Борис помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

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Краснов оформляв "Різдвяні зустрічі" Пугачової, був лауреатом численних премій. Нещодавно його госпіталізували з інсультом на фоні COVID-19.

Борис Краснов співпрацював з Аллою Пугачовою / Фото: stilnoevremy.ru

Борис Краснов був художником-сценографом. Оформляв "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової, був дизайнером, продюсером і лауреатом великих премій. У серпні 2011 року його затримали за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії, яка влаштовувала виставки. На тлі затримання його госпіталізували з підозрою на інсульт і прооперували головний мозок. А в 2015 році кримінальне переслідування припинили, повідомляє Mash.

Нагадаємо, помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо.

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