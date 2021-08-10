Мене запевнили, що дозвіл є — alyona alyona про незаконний дрифт на Софійській площі

alyona alyona після дріфту на Софійській площі зробила заяву / Фото: Скріншот з YouTube, facebook.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona, яка брала участь в незаконному дрифті на Софійській площі, пояснила, що сталося. За словами артистки, організатором зйомки, в результаті якої на площі залишилися чорні сліди, виступила компанія RedBull. Реперка не вникала у деталі, але їй повідомили, що після дрифту площу почистять.

Про це alyona alyona розповіла в Instastories.

По-перше, це не були зйомки якоїсь реклами чи зйомки якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Коннор Шанг, який входить в топ-10 дрифтерів світу. І RedBull разом із ним хотів зняти відео, як вони сказали до Дня Незалежності України, і вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я, і моя роль заключалась в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, – звернулася до шанувальників реперка.

Артистку запевнили, що КМДА надала дозволи на фільмування, після якого все мали очистити клінінгові машини. alyona alyona додала, що її команда не причетна до організації цієї зйомки та запропонувала звернутися з відповідними питаннями до організаторів дійства – компанії RedBull.

Спорткари після дрифту залишили сліди на Софійській площі / Фото: instagram.com/redbullua

Однак в КМДА заявили, що не давали дозволів на цей захід, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, повідомляється на сайті відомства.

Разом з тим представники Red Bull дійсно почали відмивати Софійську площу після екстремального дрифту. Однак, за словами депутата Олексія Гончаренко, площа залишається чорною від шин і "абсолютно знівеченою".

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