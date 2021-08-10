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У незаконному дріфте на Софійській площі брала участь alyona alyona: локацію не можуть відмити

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 16:41
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Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві група невідомих влаштувала дрифт на спорткарах. В одній з машин була відома українська реперка
Дрифт на Софійській площі - в центрі Києва знімали відео з alyona alyona
Дрифт на Софійській площі - в центрі Києва знімали відео з alyona alyona / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/alyona.alyona.official

Історичний пам'ятник в центрі Києва зіпсували гумою – на Софійській площі дві машини буквально перенесли гру Need for Speed в реальність і влаштували заїзд з дрифтом, залишивши на плитці чорні сліди.

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Як це було, можна подивитися у відео, опублікованому в Facebook-профілі Вадима Кириленко.

З'ясувалося, що в одній з машин знаходилася реперка alyona alyona. Вона опублікувала у себе в сторіс відео з місця події, але пізніше видалила компромат, хоча його вже встигли розповсюдити по Мережі.

Що відбувалося на Софійській площі?

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Цю локацію обрали місцем для зйомки рекламного ролика. У КМДА заявили, що не давали дозволів на цей захід, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, повідомляється на сайті відомства.

У коментарях до посту Вадима Кириленко з'явилося повідомлення з поясненням того, що сталося. Mariana Oleskiv написала, що зйомку організувала компанія Red Bull і вже о 11:00 площу чистили від слідів авто.

На цей раз в Україну приїхав відомий міжнародний дріфтер з Ірландії, і Red Bull знімав проєкт, приурочений до прийдешніх свят. Мета – показати видатні українські локації і можливості крутих спортсменів, – повідомляється в коментарі.

І дійсно, після екстремального дрифту представники Red Bull почали відмивати Софійську площу. Та за словами депутата Олексія Гончаренко, площа залишається чорною від шин і "абсолютно спотвореною".

Раніше alyona alyona потрапила в скандал через колаборацію з російськими виконавцями. Вона записала фіт для альбому групи Каста, а після то, як на неї обрушилася хвиля хейту, виконавиці довелося виправдовуватися і пояснювати свою позицію.

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Дивіться в ролику, як alyona alyona відкрила свою музичну компанію:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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