Амадор Лопес через 20 років проживання в Україні отримав громадянство

Відомий хореограф тепер офіційно може називати себе українцем / Фото: Инстаграм

Лідер гурту Rumbero's вже давно домагався отримання українського паспорта, адже він живе в Україні вже понад два десятки років. Але громадянство досі не могло оформити через бюрократичні проблеми.

Я досяг цього. Так, можна мене привітати, ще один українець такий справжній, Лопес свій буде, в Україні буде таке прізвище – Лопес, – поділився радісною звісткою хореограф.

Амадор уже давно долучився до української культури / Фото: Инстаграм

Реклама

Одного разу, зізнається Амадор, він уже майже повністю зневірився в успішному фіналі, але робити спроби "достукатися" до державних структур і отримати бажане все одно не перестав. Для цього йому навіть довелося здати іспит з української мови:

Я готувався місяць. Не на "добре", розуміється, але пройшов, – каже артист.

Більше за нього самого новині про присвоєння громадянства зраділа його найближча людина – мама. Амадор перевіз її зі своєї батьківщини до Києва, і ось уже кілька років вона мешкає у столиці поруч із сином.

Мама так раділа, що я не сподівався від неї такого. Все чудово, тепер цей паспорт можна в унітаз викидати, – згадує танцюрист.

Але одна проблема у Лопеса таки залишилася – за законом, протягом двох років, він має відмовитись від венесуельського паспорта. Карантинні обмеження турбують цей процес, тому співакові доведеться чекати відміни локдауну.

Реклама

Читайте також: