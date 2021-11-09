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Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 15:02
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Член парламенту Криму Ніколай Волков закликав позбавити співачку Софію Ротару звання почесної кримчанки через її позицію щодо статусу півострову
Ротару можуть позбавити звання почесної кримчанки
Ротару можуть позбавити звання почесної кримчанки / Фото: Колаж: Сьогодні

Волков вважає, що слухачі любили Софію Ротару за те, що своєю творчістю вона "зміцнювала дружбу народів", а зараз співачка "проповідує інші цінності".

Нині її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і зараз, очевидно, мислить вже іншими категоріями... Я вважаю, треба позбавити Ротару звання почесної кримчанки, – цитує Волкова РІА Новини.

Що сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю?

Днями співачка Ауріка Ротару згадала в інтерв'ю DOROTYE, що її сестра не їздить до Криму з 2014 року. Крім того, Софія закрила свій готель Villa Sofia у Ялті. Ауріка зазначила, що вся родина Ротару чекає на те, що Крим повернеться до складу України.

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Ауріка Ротару – сестра Софії Ротару
Ауріка Ротару – сестра Софії Ротару / Фото: Instagram

Нині Софія Михайлівна живе під Києвом у власному будинку із сином та невісткою.

У них будинок із сином, невісткою. Онуки вже виросли. Внучка навчається в Америці. Онук вже відучився. Він уже тут. У Криму їх немає, – додала Ауріка Ротару в інтерв'ю.

Водночас у Росії вважають, що сестри Ротару не їздять до Криму, бо за це їх можуть засудити українці. Таку думку висловив продюсер Йосип Пригожин.

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Вона (Софія Ротару – Ред.) може собі дозволити приїзд до Криму, але її почнуть на найдрібніші шматочки рвати в Україні. "Ми чекатимемо, коли Крим повернеться до України". Він не повернеться туди ніколи, за нашого життя точно, – сказав Пригожин.

Російський продюсер Йосип Пригожин
Російський продюсер Йосип Пригожин / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Софія Ротару отримала звання почесної громадянки Криму 1997 року. Вона також є почесною громадянкою Ялти.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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