Актриса Наталія Орейро отримала російський паспорт (фото)

Уругвайська знаменитість тепер офіційно росіянка – актриса разом із своїм сином отримали ще один паспорт

Наталія Орейро отримала російський паспорт

Бажання виконавиці головної ролі у серіалі "Дикий ангел", яка раніше заявила, що хоче отримати громадянство Росії, тепер повністю виповнилося – Наталії Орейро вслід за громадянством присвоїли російський паспорт. Церемонія вручення відбулася у посольстві в Аргентині.

Відомо, що знаменитість виявила ініціативу після пропозиції російських дипломатів та особисто подала запит на отримання паспорта. Раніше вона так пояснювала своє бажання:

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Для мене це було б честю із символічної точки зору; звісно, я не житиму в Росії, у мене місце проживання в Аргентині, і мій син ходить до школи в Аргентині, але це спосіб подякувати за всю любов, що вони (росіяни – ред.) мені дають, – заявляла актриса.

Фото: Присяга Наталії Орейро

Наталія Орейро відома особливою любов'ю до Росії. Свій Instagram – аккаунт артистка веде двома мовами: рідною іспанською та російською. Раніше вона часто гастролювала до РФ. В інтерв'ю Орейро сказала, що з першого приїзду відчула сильну близькість з росіянами, яку "дуже важко висловити емоційно і словами".

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